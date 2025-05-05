Açık 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.05.2025 22:29

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 180 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 69 bin lira, en yüksek 4 milyon 180 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,2 artışla 4 milyon 180 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 90 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 592 milyon 641 bin 182,38 lira, işlem miktarı ise 1.612,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 676 milyon 633 bin 732,57 lira olarak gerçekleşti.

ETİKETLER
Altın Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Ankara’da fiyat etiketi denetimleri: 16 milyon 745 bin lira ceza uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:10
Gazze'deki hastaneler 48 saat içinde tamamen hizmet dışı kalabilir
22:47
Aydın’da evde patlama: 1 yaralı
23:08
Katil İsrail'in savaş uçakları, Yemen'e hava saldırıları düzenledi
22:36
Romanya Başbakanı Ciolacu, dünkü seçimin ardından istifa ettiğini duyurdu
23:06
Suudi Arabistan'da şiddetli kum fırtınası
22:12
Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile görüştü
Edirne'de geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı
Edirne'de geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı
FOTO FOKUS
Suudi Arabistan'da şiddetli kum fırtınası
Suudi Arabistan'da şiddetli kum fırtınası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ