Bakan Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız

Bakan Kacır, KOSGEB'de düzenlenen "10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, verimliliği, Türkiye ekonomisinin güçlü potansiyelini açığa çıkaran bir kaldıraç olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son yıllarda firmaların verimlilik odaklı dönüşümünü hızlandıran birçok adımı devreye aldıklarını bildiren Kacır, özellikle yeşil ve dijital dönüşümü, verimlilik ve rekabetçiliği artıran önemli bir fırsat olarak gördüklerini aktardı.

Kacır, yeşil ve dijital dönüşüm destek programları kapsamında firmaların ikiz dönüşümünü hızlandırdıklarını, bu alanlardaki yatırımları öncelikli olarak desteklediklerini anlattı.

Dünya Bankası işbirliğinde Türkiye Yeşil Sanayi ile Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri projelerini yürüttüklerini bildiren Kacır, bu doğrultuda 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine kazandırdıklarını söyledi.

Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nu devreye aldıklarını aktararak, "Sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030 yılına kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlamak adına önemli bir adım attık. Son 22 yılda TÜBİTAK eliyle kaynak verimliliği, süreç iyileştirme, enerji verimliliği, yalın üretim ile üretim süreçlerinde verimlilik uygulamalarının geliştirilmesi başlıklarında 2 bin 600'ün üzerindeki projeye yaklaşık 12 milyar lira destek sağladık." dedi.

"Model fabrikalar işletmelere yüzde 70 verimlilik artışı sağladı"

Firmalara sundukları dijital dönüşüm desteğini güçlendirmek için Dijital Avrupa Programı'na katıldıklarını anımsatan Kacır, Türkiye'den 5 konsorsiyumun Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil olduğunu belirtti.

Kacır, model fabrika sayısını 10'a yükselttiklerini, bu fabrikaların sunduğu hizmetten yararlanan işletmelerde yüzde 70'lere varan verimlilik artışı elde edildiğini söyledi.

Bu kapsamda 6 yeni model fabrikanın kurulum çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Kacır, model fabrikaların kurumsal kapasitesini geliştirmeyi, sürdürülebilirliğini sağlamayı ve tanınırlığını artırmayı, bu uygulamanın, 2030 yılı itibarıyla alanında dünyada örnek gösterilen proje olmasını hedeflediklerini bildirdi.

"11 kategoride 33 proje ödüle layık bulundu"

Kacır, Verimlilik Proje Ödülleri yarışmasını 2014 yılından beri düzenlediklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yılında 150 proje başvurusu gerçekleştirilen yarışmamızın, yıllar içerisinde ülkemizin ekonomik gücünü, teknolojik dönüşümünü ve kalkınma hedeflerini yansıtan önemli bir platforma dönüşmüş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. 2024 yılında 57 ilden 613 proje ve 70 ilden 474 bağımsız değerlendirici başvurusuyla yarışma tarihinin en yüksek katılım rakamlarına ulaştık. Bu rakamlar, yalnızca nicelik açısından değil, aynı zamanda ülkemizdeki verimlilik bilincinin ve üretkenliğe verilen önemin ulaştığı boyutlar açısından da kıymetlidir. Bağımsız değerlendiricilerimiz, büyük bir özveri, titizlik ve objektiflikle yürüttükleri ön değerlendirme ve sahada gerçekleştirdikleri detaylı incelemeler neticesinde 93 seçkin projeyi finale taşıdı. Akabinde ödül jürimiz, adaletli, hassas ve profesyonel değerlendirme kriterleri çerçevesinde 11 kategoride 33 projeyi ödüle layık buldu."

2025 yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nin proje ve bağımsız değerlendirici başvurularını da bugün itibarıyla başlattıklarını bildiren Kacır, 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edildiğini anımsattı.

Kacır, bu belge doğrultusunda hayata geçirecekleri program ve projelerle nükleer teknolojilerden kuantum sistemlerine, yarı iletkenlerden yapay zekaya kadar birçok stratejik alanda adımlar atacaklarını belirtti.

Fiber iletişim ve bulut bilişim altyapılarına yatırımları artıracaklarını bildiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarını yaygınlaştıracağız, yeşil dönüşümü ve ekonomik büyümeyi birlikte gerçekleştirmek üzere sanayimizi düşük karbonlu üretime yönlendirecek yatırımları artıracak, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi alanlarında kabiliyetlerimizi genişleteceğiz. KOBİ'lerimizin verimlilik ve ölçek büyütmede ihtiyaçlarını adresleyen hamlelerle yerli üretimi ve yerel kalkınmayı harekete geçirecek destek programlarını artıracağız. İmalat sanayimizi kriz ve şoklara daha dirençli, küresel pazarlarda daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacağız. Stratejik yönetişim mekanizmaları ve analitik sistemlerle sanayimizin verimliliğini yakından takip edeceğiz. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine fırsat sağlayacak sanayi ve teknoloji kolejlerini Anadolu'nun dört bir yanında kuracağız."

"Sanayicimizi destekleyici yeni adımlar atmaya hazırlanıyoruz"

KOBİ'leri büyütmek için bu yılın ocakta başlattıkları KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın yoğun ilgi gördüğünü belirten Kacır, ilk başvuru döneminde 877 işletmenin 19,4 milyar liralık yatırım projesini destekleme kararı aldıklarını hatırlattı.

Kacır, 30 Haziran'a kadar devam edecek ikinci başvuru döneminde de KOBİ'lere 20 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puana kadar geri ödemesiz kredi finansman desteği sunduklarını söyledi.

Küresel düzeyde yaşanan ticaret savaşlarını titizlikle takip ettiklerini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Türk sanayinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine, potansiyelini heba etmesine asla razı olmayız. Bu anlayışla önümüzdeki süreçte finansman ve istihdam başlıklarında sanayicimizi destekleyici yeni adımlar atmaya hazırlanıyoruz. 265 milyar doları yakalayan ihracatımızın lokomotifi Türk sanayisinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar ile Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) Genel Sekreteri Indra Pradana Singawinata da konuşma yaptı.

Bakan Kacır, konuşmaların ardından kazananlara ödüllerini takdim etti.