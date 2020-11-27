Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.
Türkiye Varlık Fonu toplantısı İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katıldı.
Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Varlık Fonu
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