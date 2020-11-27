Türkiye Varlık Fonu toplantısı İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.