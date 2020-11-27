Dün, en yüksek 7,9663 seviyesini gören dolar/TL, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde zorunlu karşılık düzenlemesi başta olmak üzere verilen mesajların etkisiyle 7,8518'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışın yüzde 1,04 altında 7,8713'ten tamamladı.

TCMB, bugün, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar verdi. Reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasını yürürlükten kaldırılırken, Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları da artırıldı.

Bugün yayımlanan Finansal İstikrar Raporu'nun 31'inci sayısında açıklamaları yer alan TCMB Başkanı Ağbal da fiyat istikrarına vurgu yaparken, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıdı. Dolar/TL, TCMB'nin zorunlu karşılık düzenlemesi ve Ağbal'ın açıklamalarının etkisiyle 7,7681 seviyesine kadar gerilemesinin ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 7,7940'tan işlem gördü.

27 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: