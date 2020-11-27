Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,63 azalışla 447,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 726,00 lira, Cumhuriyet altını 2.972,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,63 düşüşle 447,80 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 447 lira 60 kuruşken satışı ise 447 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 721 lira satış fiyatı ise 726 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 27 Kasım 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: