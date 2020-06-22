Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde Tacikistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında yüzde 50,8’lik pay ile ilk sıradaki İsviçre’nin ardından, yüzde 15,4’lük pay ile ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde İsviçre’ye 303,7 milyon dolarlık ihracat yapan Tacikistan, bu ülkeden ise 2,4 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Ocak-mayıs aylarında Türkiye'ye 92 milyon dolarlık ihracat ve Türkiye'den 48,5 milyon dolarlık ithalat yapan Tacikistan, Türkiye'ye ağırlıkla ham alüminyum ve pamuk lifi ihraç etti. Yılın ilk 5 ayında Türkiye ile Tacikistan arasındaki toplam dış ticaret hacmi 140,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kazakistan, Özbekistan ve Afganistan da Tacikistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer alırken, alüminyum, pamuk lifi, metal ve kuru meyve ürünleri bu ülkelere ihraç edilen ürünlerin başında geldi.

Yılın ocak-mayıs döneminde Tacikistan'ın ihracatı 598,4 milyon dolar, ithalatı da 1 milyar 273,5 milyon dolar oldu. Ülkenin dış ticaret açığı ise 675,1 milyon dolar olarak hesaplandı.