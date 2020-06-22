Haber Giriş: Kaynak: AA
Rusya'ya mandarin ihracatı 5 ayda yüzde 50 arttı
Rusya'ya mandarin ihracatı bu yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 38, değer bazında yüzde 50 arttı.
Türkiye'den bu yıl ocak-mayıs döneminde Rusya Federasyonu'na 83 bin 119 ton mandarin ihraç edilerek 50 milyon 790 bin 424 dolar gelir sağlandı.
Etiketler: mandarin ihracatı en çok ihraç edilen ürünler rusya ticaretSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:20
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