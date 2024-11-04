Duman 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.11.2024 12:04

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da başlıyor

"Geleceğin Enerjisi, Türkiye'nin Geleceği" mottosuyla düzenlenecek 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da başlıyor

Rüzgar enerjisi sektöründeki en son gelişmelerin ele alınacağı önemli bir platform olarak öne çıkan TÜREK 2024, Avrupa başta olmak üzere dünyanın önde gelen rüzgar enerjisi bölgelerinden uzmanlar, paydaşlar, politika yapıcılar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek.

TÜREB'ten yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Christian Ballaro, Uluslararası Enerji Ajansı Yenilenebilir Enerji Birimi Başkanı Paolo Frankl, Uluslararası Finans Kurumu IFC Baş Yenilenebilir Enerji Uzmanı Sean Whittaker ve Windeurope Başkanı Giles Dickson kongrede yer alacak.

Kongrenin açılış konuşmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, WindEurope Başkanı Giles Dickson ve TÜREB Başkanı İbrahim Erden tarafından yapılacak.

5-6 Kasım'da gerçekleştirilecek kongrenin kamu ve özel sektörün üst düzey karar vericileriyle rüzgar derneklerin yöneticilerini bir araya getirerek, katılımcılara stratejik bir bakış açısı kazandırması ve işbirliği olanaklarını genişletmesi bekleniyor. ​​​​​​​

ETİKETLER
Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji
Sıradaki Haber
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1,3 milyar doları aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
Eski ABD Başkanı Trump'tan, kaybettiği 2020 seçimleri için "görevden ayrılmamalıydım" yorumu
12:15
ABD başkanlık seçimlerine en yüksek katılım COVID-19 salgınında oldu
12:13
İstanbul'da kaçak lastik ve jant operasyonu
12:23
Paris'in merkezinde sınırlı trafik bölgesi uygulamasına geçildi
12:22
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı
12:08
Edirne'deki tarihi Sokullu Hamamı restore ediliyor
Bingöl'de öğretmenler olası afetlerde AFAD'ın gücüne güç katacak
Bingöl'de öğretmenler olası afetlerde AFAD'ın gücüne güç katacak
FOTO FOKUS
Sürücüsüyle tartıştığı ambulansın camını yumrukladı: O anlar kamerada
Sürücüsüyle tartıştığı ambulansın camını yumrukladı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ