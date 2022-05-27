Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için geldiği başkent Bakü'de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la bir araya geldi.

Varank, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma, ekonomi, enerji, sanayi, teknoloji, eğitim, sağlık ve turizm gibi pek çok alanda ilişkilerin en üst seviyede devam ettiğini vurguladı.

''İnşallah bu tecrübeyi sizlere aktaracağız''

Türkiye'nin model fabrika uygulamalarını anlatan Varank, "İşletmelerimizin verimliliklerini artırmak, dijital dönüşümlerini rehberlik etmek için Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri diğer adıyla model fabrikalar açıyoruz. Model fabrika ortamlarında aslında işletmelerimizin teori ve pratiğini birleştiriyoruz. Bugün bu çerçevede, model fabrikalar, yalın üretim ve dijital dönüşüm alanlarında stratejik iş birliği mutabakat zaptını imzalayacak, inşallah bu tecrübeyi sizlere aktaracağız" dedi.

Görüşme sonrasında Varank ve Cabbarov, "Model Fabrika Mutabakat Zaptı"na imza attı.

Görüşmede TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu da hazır bulundu.