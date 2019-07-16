Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, mayıs ayında Türkiye, AB'ye 6 milyar 873,8 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 309,3 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, mayısta 564,5 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, bu yılın ilk 5 ayında AB'ye yaklaşık 34 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 29,8 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un ilk 5 ayında Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 4,2 milyar avro geçti.

Öte yandan, AB'nin mayıs ayında toplam ihracatı 178,5 milyar avro, ithalatı da 170,7 milyar avroya ulaştı. AB, mayıs ayında yaklaşık 7,8 milyar avro ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nin ise mayıs ayında toplam ihracatı 203,4 milyar avro, ithalatı 180,3 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 23 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Kaynak: AA