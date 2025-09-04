"Türkiye Innovation Week 25" 9 Ekim'de kapılarını açacak

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması olarak nitelendirilen etkinlik, her yıl olduğu gibi inovasyon ve teknoloji dünyasının lider isimlerini ağırlayacak.

Bu yıl etkinlikte, teknoloji ve inovasyonun en kritik unsurlarından biri olan yapay zeka ana tema olarak belirlendi. Yapay zeka alanındaki küresel gelişmeler ve Türkiye'nin bu alandaki stratejilerini odağına alan etkinlikte, bu alandaki en güncel araştırmalar ve başarı hikayeleri, lider konuşmacılar tarafından katılımcılara aktarılacak.

Ayrıca yapay zeka dünyasında neler olup bittiği ve bu alandaki inovasyonlar, etkinliğin konuşma başlıklarıyla mercek altına alınacak.

Etkinlikte panel başlıkları, "Yapay Zeka ile Yeni Küresel Rekabet: İş Dünyasının Evrimi, Yapay Zekada Devlet Vizyonları ve Başarı Modelleri, Türkiye'nin Yapay Zeka Atılımı ve Stratejik Eşikleri, Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi, İnovasyon Tasarımı: Yapay Zeka ile Dönüşen İnsan, Kurum ve Gelecek, Yarın İçin Yetkinlik: Yapay Zeka ile Dönüşen Kariyer Haritaları, Yapay Zeka Çağını Kucaklayan Yeni Bir Eğitim Mimarisini Tasarlamak, Yatırımcı Gözünden: Milyar Dolarlık AI Girişimi Nasıl Kurulur?" olarak belirlendi.

Verilen bilgiye göre, etkinlikte yer alacak konuşmacılar arasında Işık Boy Ergül, Serdar Kuzuloğlu, Pınar Özkent, Tansu Yeğen, İnci Abay Cansabuncu, Sinan Canan, Beyhan Budak, Barış Karakullukçu, Ozan Sihay, Ahmet Can, Damla Ömür Tantekin, Can Kayacılar, Hande Ocak Başev, Hüseyin Güler, Şebnem Özdemir, Michael Lewrick ve Şule Yücebıyık gibi isimler yer alıyor.

Bu yıl etkinlik, sektör liderlerinden girişimcilere kadar geniş yelpazede konuşmacıyı bir araya getirerek katılımcılara farklı bakış açıları sunacak.

TIW, bu yıl çok sayıda prestijli ödülün de sahibi olurken, organizasyonun başarısı, etkinliğin her yıl daha da büyüdüğünü ve inovasyon dünyasındaki önemini pekiştiriyor.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe, "turkiyeinnovationweek.com" adresinden ön kayıt yaptırılması zorunlu olacak.