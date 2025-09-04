Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 04.09.2025 10:19

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 10.763,07 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 10.737,68 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,38 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.763,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok değer kazanan yüzde 1,26 ile spor oldu.

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

