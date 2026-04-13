Türkiye ile İspanya FinTech ekosistemindeki bağlarını güçlendirmek istiyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Madrid Ticaret Odası'nın işbirliğiyle İspanya'nın başkenti Madrid'de "Fintech Bridge: Spain&Türkiye 2026" başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İspanya İhracat ve Yatırım Ajansı (ICEX) Üst Düzey Yöneticisi Elisa Carbonell Martin, BBVA Üst Düzey Yöneticisi Onur Genç, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, İspanya Merkez Bankası Teknolojik Risk Grubu Başkanı Silvia Senabre'nin aralarında olduğu etkinlikte iki ülkenin finansal teknoloji ekosisteminin önde gelen uzmanları konuşma gerçekleştirdi.

Mevcut trendleri analiz eden, geleceğe dair görüşlerini paylaşan, yatırım fırsatları ve yeni işbirliği yollarının önemini vurgulayan Türk ve İspanyol konuşmacılar, iki ülkenin mevcut kapasiteleri ve her alanda kendini gösteren yakın ilişkileriyle finansal teknoloji alanında daha çok iş birliği yapılması gerektiği hususunda birleşti.

"Türkiye 2003'ten bu yana 290 milyar dolara ulaşan yatırım çekti"

Konuşmasında Türkiye'nin genç nüfusu, coğrafi konumu ve yatırım potansiyeline dikkati çeken Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2003'ten bu yana 290 milyar dolara ulaşan yatırım çektiğinin altını çizdi.

Türkiye ile İspanya arasında uluslararası diplomasi, savunma, ekonomi ve kültürel ilişkiler gibi her alanda iyi ilişkiler olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, iki ülke arasındaki ticaret yelpazesinin çok daha artacağına inandıklarını belirtti.

Dağlıoğlu ayrıca, Türkiye'nin hayata geçirdiği kapsamlı reformların dayanıklı bir yatırım ekosisteminin oluşmasını sağladığını, ülkeyi küresel boyutta çok daha rekabetçi bir konuma getirdiğini ve bunun yatırımcı şirketlere büyük güven verdiğini aktardı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ise küresel olarak tarihi dönemden geçildiğine vurgu yaparak, yeniden şekillenen dünyada öne çıkan dijitalleşme ve yeni teknolojilerde İspanya ve Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar olduğunu vurguladı.

İspanyol şirketlerin Türkiye'yi her zaman yol haritaları üzerinde gördüğünü, iki ülke arasında stratejik bir ortaklık oluşturulduğunu belirten Madrid Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Elsa Salvadores, "Türkiye bizim için her zaman bir köprü konumundadır. Ticari ilişkilerimizde bankacılık, tekstil, otomotiv sektörlerinde güçlüyüz ve şimdi bunu yeni teknolojilerde de göstermek, bizi birleştiren bağları daha da güçlendirmek istiyoruz." dedi.

İspanya İhracat ve Yatırım Ajansı (ICEX) Üst Düzey Yöneticisi Elisa Carbonell Martin de Türkiye'nin finansal teknoloji ekosisteminde "olağanüstü bir performans ortaya koyduğunu" ifade etti.

Etkinlikte konuşan BBVA Üst Düzey Yöneticisi Onur Genç ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle de dijitalleşme, yapay zeka ve teknolojinin bankacılık sektörü için çok önemli olduğunun altını çizdi.