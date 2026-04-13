AB yatırımları Türkiye'de 1,2 milyon istihdam sağladı

Ticaret Bakanı Bolat, AB ülkelerinin Ankara Büyükelçileriyle Bakanlıkta bir araya geldi.

Burada yaptığı değerlendirmede görüşmenin, küresel ekonominin değişen tedarik zincirleri, teknolojik dönüşüm ve artan jeopolitik belirsizliklerle yeniden şekillendiği bir dönemde yapıldığına işaret eden Bolat, güvenilir ortaklar, dirençli ekonomiler ve entegre değer zincirlerinin artık bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Bolat, Türkiye'nin geçen yıl OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri haline geldiğini, bu büyüme yolculuğunda AB'nin her zaman temel ortak olduğunu ifade etti.

İhracatın yüzde 43'ünün geçen yıl AB'ye yöneldiğini, ithalatın yüzde 32'sinin de AB kaynaklı olduğunu bildiren Bolat, 1995'te 26,6 milyar dolar olan ikili ticaretin, 2025'te 233 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Bolat, Türkiye'nin Avrupa için güvenilir bir üretim, tedarik ve yatırım ortağı olduğuna işaret ederek, "Türkiye ile AB arasındaki yatırım bağları da aynı derecede güçlüdür ve derinleşmeye devam etmektedir. Otomotiv sektöründe Türkiye, Avrupa'da 4'üncü, küresel olarak da 12'nci büyük üretim merkezidir. Savunma ve havacılık ihracatımız son 22 yılda 40 kat artışla 10 milyar doları aşmıştır." diye konuştu.

Haziran 2023'ten bu yana Avrupalı ortaklarla dinamik ve sonuç odaklı bir ticaret diplomasisi yürüttüklerini belirten Bolat, Almanya, Fransa, Macaristan, Çekya, Romanya, Hollanda, Finlandiya, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Slovenya ile çok sayıda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantıları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bolat, bunun yanı sıra Slovakya, Bulgaristan, İtalya, Yunanistan ve Portekiz ile yürütülen üst düzey programlar aracılığıyla ikili ekonomik bağları derinleştirmek ve stratejik sektörlerde yeni ortaklıklar kurmak için somut adımlar attıklarını bildirdi.

"İmalat ve otomotiv sektörlerindeki tedarik zincirinin önemini hatırlattık"

Bakan Bolat, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede de Türkiye'nin belirlediği pozisyon ve görüşlerle ilgili AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini bilgilendirdiklerini söyledi.

Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin bugünkü boyutundan memnuniyet duyduklarını aktaran Bolat, "AB ile toplam 233 milyar dolarlık bir ihracat ve ithalat hacmine sahibiz. AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda. AB açısından da Türkiye, dünyadaki 5'inci büyük ticaret ortağı ve 3'üncü büyük tercihli ticaret ortağı konumunda, bunları vurguladık." ifadesini kullandı.

Bolat, Türkiye'de 286 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırımlar içinde AB üyesi ülkelerin ve birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin üçte ikiye yakın payının olduğunu dile getirdi.

Bu yatırımlarla 1 milyon 200 bin istihdam sağlandığını ve ülke ihracatına yaklaşık 70 milyar dolarlık katkı yapıldığını anlatan Bolat, toplantıda, Türkiye ile AB arasında özellikle imalat ve otomotiv sektörlerindeki tedarik zincirinin önemini hatırlattıklarını söyledi.

Bolat, AB Komisyonunca kabul edilen, kamu alımları ve devlet desteklerinde "Made in EU" şartı getirmeyi öngören Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nda Türkiye'nin de Gümrük Birliği üyesi olarak yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini de belirtti.

Bu sonucun alınmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili kurumlar ve özel sektörle yürütülen yoğun temasların etkili olduğunu anlatan Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplantıda birkaç belirsizlik maddesiyle alakalı AB Konseyinde ve AB Parlamentosunda bu kanun taslağı görüşüleceği zaman bunların ortadan kaldırılmasının önemine işaret ettik. AB, Türkiye ekonomisi için entegrasyon bakımından ne kadar önemliyse, Türkiye ekonomisi ve ticaretinin büyüklüğü de Avrupa ekonomisi için o kadar önemli. Bunun yanında başta çelik ve diğer sektörlerdeki yeni gelişmelerle ilgili görüşlerimizi ortaya koyduk. AB'nin gerek dijital ekonomi gerekse yeşil ekonomi konusundaki yeni mevzuatlarına Türkiye olarak uyum sağlamak için yaptığımız çalışmalardan bahsettik. Kamu alımlarıyla alakalı olarak AB ile ikili bazda müzakere hazırlıklarımızdan bahsettik. Yeşil ekonomi konusunda sanayilerimizin, 'ticaretin aksaması' şeklinde olumsuz etkilenmemesi için yoğun çalışma içindeyiz. Bu noktada AB Komisyonundan da gerekli koordinasyonu görüyoruz."

"Nakliyeciler açısından ekstra kolaylaştırıcı tedbirler istedik"

Bolat, ayrıca Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda Türkiye'nin beklentilerini bir kez daha ifade ettiklerini, ulaştırma sektöründeki kotalar ile vize zorunluluğunun kaldırılması ve daha da hafifletilmesi için resmi beklentileri aktardıklarını söyledi.

AB Komisyonunun başlattığı "Cascade Kademeli Vize Uygulaması"nın, elçilik ve konsolosluklardaki randevu ve müracaatların sonuçlanmasını bekleme sürelerini oldukça azalttığına işaret eden Bolat, tır şoförleri ve nakliyeciler açısından da ekstra kolaylaştırıcı tedbirler istediklerini ifade etti.

Bolat, ikili bazda üye ülkelerle, topluluk temelinde Brüksel'de, AB Komisyonu ve Konseyi nezdindeki yoğun çalışmaların tüm bakanlıklar nezdinde devam edeceğini kaydetti.

Son üç yılda olumlu ilerlemeler kaydettiklerini bildiren Bolat, yüksek düzeyli ticaret, ekonomi ve çevre diyaloglarının başladığını, yeşil ekonomiye uyum ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bolat, yakında da Türkiye'de Emisyon Ticaret Sistemi'nin kurulacağına dikkati çekerek, "Bu çabalarımızla Türkiye'mizin ekonomik büyümesinde lokomotif görevi gören ihracatlarımızın, sanayilerimizin, tarım ve hizmetler sektörümüzün pazarlarını genişletecek, önünü açacak imkanları meydana getirmek için hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kaptanlığında yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.