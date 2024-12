Türkiye ile Irak arasında "1. Dönem JETCO Protokolü" imzalandı

Türkiye ile Irak arasında ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında iş birliğine, müteahhitlik hizmetlerinden karşılıklı yatırımlara pek çok farklı alanı kapsayan konuların masaya yatırıldığı "Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı", Ticaret Bakanı Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri'nin başkanlığında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Bolat ile Al-Greyri, JETCO 1. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzaladı.

Bakan Bolat, Türkiye ve Irak'ın ortak bir kültürel ve tarihi mirası paylaşan iki dost ve komşu ülke olduğunu belirterek, iki ülke halklarının akraba ve kardeş olduğunu söyledi.

İki ülkenin bağlarının çok derin ve kuvvetli olduğunu dile getiren Bolat, tarih boyunca Türkiye'nin her zaman Irak'ın ekonomik refahının en güçlü destekçisi olduğunu vurguladı.

Bolat, şöyle konuştu:

"Bu yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Irak'a ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Türkiye'ye gerçekleştirdikleri karşılıklı ziyaretler iki ülkenin birbirine verdiği önemin nişanesidir. Daha iki hafta evvel ben de kapsamlı bir genel ticaret ve müteahhitlik heyetimiz ile 150 kişilik bir heyetle Bağdat ve Basra'yı ziyaret etmiştim. Irak makamları ile Sayın Ticaret Bakanı'mızın ev sahipliğinde çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Böylesine olumlu bir havada gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Irak, JETCO 1. Dönem Toplantısı neticesinde, gelinen aşamanın da ekonomik ve ticari ilişkilerimizi son derece olumlu katkılar yapacağına inanıyoruz."

"Toplantı iş birliğimizi geliştirmek adına son derece başarılı oldu"

Ticaret Bakanı Bolat, Iraklı mevkidaşıyla ikili ticari ve ekonomik ilişkileri tüm yönleriyle ele alma imkanı buldukları JETCO toplantısının son derece verimli geçtiğini belirtti.

Toplantıya Türkiye ve Irak tarafından en önde gelen özel sektör kuruluşlarının da başkanları ve yöneticilerinin katkı sağladığını kaydeden Bolat, şöyle devam etti:

"Biraz önce imzaladığımız JETCO Birinci Dönem protokolü, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara Kalkınma Yolu Projesi kapsamında ortak iş birliğine, müteahhitlik hizmetlerinden karşılıklı sınai ve hizmetler sektöründeki yatırımlara pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece yapıcı müzakerelerin ve mutabakatın bir yansımasıdır. Bu toplantı Türkiye-Irak ikili, ticari ve ekonomik ilişkileri ile iş birliğimizi geliştirmek adına son derece başarılı buluşma olmuştur. Bugün öğleden sonra gerçekleştireceğimiz iş dünyası yuvarlak masa toplantısında da ülkelerimizin alanında öncü firmalarıyla bir araya gelerek faaliyetleri ve gelecek planları konusunda onların değerlendirmelerini ve katkılarını alacağız."

Bolat, Irak'ı doğal ve stratejik bir ortak olarak gördüklerinin altını çizerek, Türkiye'nin Irak'ın Avrupa'ya batıya açılan kapısı, Irak'ın da Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez'e açılan kapısı ve geçiş noktası olduğuna işaret etti.

"30 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi"

Bolat, iki ülke arasında halihazırda çok önemli bir ticaret ve yatırım hacmi bulunduğunu aktararak, ticaret hacminin, karşılıklı yatırımların, müteahhitlik hizmetlerinin, turizmin, sağlık turizminin, hizmetler sektörünün, lojistik sektörünün dikkate alındığında Türkiye ve Irak'ın birbirlerinin en önemli ortakları arasında yer aldığını söyledi.

Ticarette, ihracat alanında Irak'ın Türkiye'nin üçüncü büyük ortağı, ithalatta da Irak için Türkiye'nin ikinci büyük ortak konumunda olduğunu dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye-Irak ticari ve ekonomik ilişkiler bakımından her zaman için ülkemiz açısından en önemli ülkelerin başında gelmiştir. Zira son 10 yılda Irak'a yaptığımız ihracatın, toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 5 ve üzerinde gerçekleşmiştir. Geçen yıl itibarıyla Irak'a 12,8 milyar dolar ihracat yapmıştık ve ikili ticaret hacmimiz Irak'ın da yaptığı ihracatla 20 milyar dolara ulaşmıştı. İki ülkenin liderleri bu yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı'mızın tarihi Bağdat ziyaretinde iki ülke için karşılıklı ticaret olarak 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi belirlemişlerdi. Müteahhitlik açısından baktığımızda ise Irak, bugüne kadar yaklaşık 35 milyar dolar değerinde üstlenilen 1111 proje ile Türkiye'nin dünyada en fazla proje üstlendiği üçüncü ülke konumundadır."

Bolat, gelecek süreçte de Irak'ta başta Kalkınma Yolu Projesi çerçevesindeki yatırımlar olmak üzere altyapıda ve üstyapıda çok önemli projeler gündeme geleceğinin bilgisini paylaştı.

"Türk özel sektörünün Irak'ta bir izi olsun, her türlü kolaylıkları size sağlarız"

Irak Ticaret Bakanı Al-Greyri de Irak'ta yeni bir dönemin başladığını belirterek, Irak'ta büyük yatırım imkanlarının varlığından bahsetti.

Al-Greyri, Türk iş insanlarının Irak'ta bir izi olmasını istediklerini kaydederek, "Her iki ülkenin faydalarına yatırımlar olsun. Biz Türk insanının da artık Bağdat'ta, Irak'ta gezsin, Irak'ta 1500 yıllık uygarlıkları ve Osmanlı döneminden kalan eserleri görsün ve her iki halk arasındaki ilişkilerin ne kadar derin olduğu bilinsin. Ekonomik ilişkiler, karşılıklı hacmi yine aynı şekilde birinci olsun isteriz ama kültürel alanda da ilişkilerimiz ilk sırada olsun. Tabii ki önemli ortağız. Özellikle Türk özel sektörünün Irak'ta bir izi olsun ve biz de buradan size söylüyoruz, her türlü yardıma hazırız, her türlü kolaylıkları size sağlarız" diye konuştu.