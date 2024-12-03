Bakan Bolat: Uyguladığımız politikalarla enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bu dönemde yıllık enflasyonun son 17 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Bolat, Bakanlıkça uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret açığını düşürerek, ekonomik büyümenin kompozisyonunu iyileştirdiklerini ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

"Yıllık enflasyon, son 17 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir"

Bolat, iç ticarette ise hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle bir yandan dış ticaret açığını düşürerek, ekonomik büyümenin kompozisyonunu iyileştiriyoruz, diğer yandan enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz.

İç ticarette ise hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon %47,09 ile son 17 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Aylık bazda gerçekleşen artış ise, son 5 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedilmiştir. Böylelikle 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 6 ayda 28,4 puan gerilemiştir.

Çekirdek enflasyon C (enerji, gıda ve içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) aylık bazda %1,53 oranında artmış olup, aylık artış hızı son 38 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir.

Hizmet enflasyonu aylık %1,61 artışla son 37 ayın en düşük seviyesine gerilemiş ve enflasyondaki katılığın zayıflamakta olduğunu göstermiştir.

Çekirdek enflasyon göstergelerinin, manşet enflasyondan daha düşük seviyede gerçekleşmesi, enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. Bu sürecin önümüzdeki aylarda devam etmesi beklenmektedir".