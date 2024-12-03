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Ekonomi
TRT Haber 03.12.2024 12:24

Bakan Şimşek: Yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor" dedi.

Bakan Şimşek: Yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 

"Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu.

Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi.

Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti.

Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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