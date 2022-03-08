İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyeti, İsrailli iş adamları, ticaret odası temsilcileri ve İsrail Ekonomi Bakanlığı temsilcileri ile görüştü.

İki ülke iş adamları ticaret fırsatlarını ele aldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Burada ülkemize yönelik çok ciddi bir teveccüh var. İş dünyası olarak büyük bir iş isteği var karşılıklı. Kalabalık bir heyetle geldiğimiz bu yılın ihracatının inşallah 6,3 milyar dolar olan ihracatı 8 milyar ve üzerine çıkarmasını diliyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İsrail Ticaret Odası arasında ticaretin geliştirilmesine yönelik iyi niyet mutabakatı imzalandı.

Ticaret Hacmi yüzde 36 arttı

2021 yılında Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi yüzde 36 arttı.

Türkiye ile İsrail arasında gelişen diplomatik ilişkilerin, iki ülke arasında son 10 yılda artarak devam eden ticaret hacmini daha da büyütmesi bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaretin neredeyse 5'te 4'ünü Türkiye'nin İsrail'e ihracatı oluşturuyor.

"Birlikte çalışmalıyız"

İsrail Ticaret Odası Başkanı Uriel Lynn, Türk ekonomisinin 2021 yılındaki sıçramasına vurgu yaptı. Lynn, "Bu sıçrama IMF'e göre yüzde 9, ihracat verilerine göre yüzde 33. şu anda yol alıyorsunuz. İyi gidiyorsunuz, güçlü gidiyorsunuz. Öte yandan burada İsrail'de de 2021 yılında da oldukça iyi bir gelişme görüyoruz. Dolayısıyla birlikte çalışmalıyız." dedi.

Ticaretin 5'te 1'i Filistin ile yapılan ticaret

Türkiye-İsrail arasındaki ticaretin 5’te 1’ini Filistin ile yapılan ticaret oluşturuyor. Filistin'in gümrük kontrolü İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu sebeple Türkiye-Filistin ticareti İsrail ticareti içerisinde görülüyor.