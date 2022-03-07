Rusya-Ukrayna arasındaki kriz derinleşiyor. Giderek artan gerilim piyasalara da yansıyor.

Ons altın, kritik eşik olarak kabul edilen 2 bin dolar seviyesini aştı. 24 Şubat'tan bu yana yüzde 8’in üzerinde değer kazandı.

Altının yükselişiyle ilgili değerlendirme yapan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, "Emtia fiyatlarının bu hızlı yükselişini bundan sonraki dönemde de görmeye devam edeceğiz. Tabi diğer taraftan dolar ekseninde yükseliyor olması aynı şekilde. Piyasaların çok ciddi anlamda Rusya, Ukrayna kriziyle ilgili risk algısıyla alakalı bir durumdur" dedi.

"2 bin 300 doları da aşabilir"

Peki altındaki yükseliş devam edecek mi? Buna ilişkin açıklama yapan Şener, şunları söyledi:

"Risk algısı devam ederse 2 bin 300 doları da aşası çok muhtemel gözükmektedir. Ama diğer taraftan bu risk algısındaki herhangi bir azalma ya da özellikle anlaşmaya dönük, saldırıların bitişine dönük gelişmeler olduğu taktirde şüphesiz bu risk algısı hızlı bir şekilde aşağıya da çekilecektir."

"Tavsiyemiz alım satımın fazla yapılmaması yönünde"

Yatırımcılara temkinli hareket etmelerini tavsiye eden Şener, "Risk algısı artarak devam ederse bizim o zaman gram altında 1100 seviyeleri de görmemiz mümkün olacak diye düşünüyorum. Fakat şunu da unutmamak lazım. Önümüzdeki dönemde olumlu gelişmeler olduğu taktirde, anlaşmalar yapıldığı taktirde küresel finansal sistem yeniden eski seviyesine yöneldiğinde, tekrardan burada geri çekilmeleri görmek mümkün olacak. Tabi ki tavsiyemiz bu kadar riskin, bu kadar oynaklığın olduğu dönemlerde alım satımın fazla da yapılmaması yönünde" açıklamasını yaptı.