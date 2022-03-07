Piyasalardaki artan jeopolitik risklerin ve sert yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle FTSE 100 endeksi yüzde 2'ye yakın değer kaybederek son 11 ayın en düşük seviyesi olan 6.787 puana geriledi.

FTSE 100 endeksi, geçen hafta kapanışına göre yüzde 1,8 azalışla 6.859 puan seviyesinde bulunuyor.

Değer kayıpları, İngiliz havayolu şirketi British Airways’in bağlı bulunduğu IAG'nin paylarında yüzde 9, ülkenin önde gelen bankaları Lloyds, Barclays ve NatWest’in hisselerinde ise yüzde 8’e ulaştı.

Brent petrolün fiyatı 2008'den bu yana en yüksek seviyede

ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğal gazı ve petrokimya ürünlerini de yasaklayacağı haberleri ve tedarik endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 130,89 dolara kadar çıkarak Temmuz 2008'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ve bunun ekonomiye yansımalarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, belirsizliklerin sürmesi ile piyasalardaki oynaklığın devam edebileceğini söyledi.