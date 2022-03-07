Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın başkanlığındaki toplantıda ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
Etiketler: Fuat Oktay
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