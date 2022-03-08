Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 02:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekilmeyen araziye hibe müjdesi
[Fotoğraf: AA]
Boş bırakılan atıl arazilere hibe müjdesi geldi. Hububat, baklagil ve yağlı tohum ekilmesi halinde Bakanlık geri ödemesiz destek verecek.
Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği verilecek.
Karar ile boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerin ekilmesi hedefleniyor.
Hibe projesi 2022 yılı için uygulanacak. Projenin toplam bütçesinin yüzde 75'i bu program için kullanılacak.
Etiketler: Hibe Desteği Tarım Üretimi Tarımsal Destek Resmi Gazete
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