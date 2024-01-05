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Ekonomi
AA 05.01.2024 16:55

Türkiye fındıktan 1,8 milyar doların üzerinde gelir sağladı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, Türkiye'nin fındık ihracatından 2023'te 1 milyar 864 milyon doların üzerinde gelir sağladığını açıkladı.

Türkiye fındıktan 1,8 milyar doların üzerinde gelir sağladı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılında 121 ülkeye 283 bin 519 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 1 milyar 864 milyon 551 bin 43 dolar gelir elde edildiğini belirtti.

Sabır, geçen yıl, 2022'ye göre miktar bazında yüzde 9,29'luk azalış, değer bazında ise yüzde 6,62'lik artış olduğunu vurguladı.

2023-2024 ihracat sezonunun ilk 4 ayını kapsayan eylül-aralık döneminde 115 bin 528 ton karşılığında 811 milyon 527 bin 925 dolar fındık ihracatı gerçekleştiğine işaret eden Sabır, "Bu süreçte geçen sezona göre miktar bazında yüzde 11,16'lık azalış yaşandı ancak değer bazında yüzde 9,82'lik artış gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Sabır, fındık sektöründeki tüm paydaşların birlikte çalışması gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun vadeli bir projeksiyon ve stratejiyle dünya piyasalarında rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Türk fındığının uluslararası piyasalarda kayıp yaşamaması ve üretimdeki lider konumunu koruyabilmesi için verim artışı zorunludur ve bu konuda devletin ilgili kurumlarından uzun vadeli destek bekliyoruz. Ticaret ve alım heyeti organizasyonlarıyla üyelerimizi yeni alıcılarla buluşturduk. Yurt dışı fuar katılımlarının yanı sıra birliğimizin UR-GE projesi çerçevesinde Çin'deki önemli bir gıda fuarında üyelerimizin stant açmalarını sağladık. Hindistan için ortak bir tanıtım projesinin başlatılması gibi faaliyetleri de sürdürüyoruz. Önemli projelere imza atmaya devam edeceğiz."

Tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele konusunda da 2018'den bu yana çalışmalar yaptıklarını anımsatan Sabır, entegre bir mücadele stratejisi izlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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