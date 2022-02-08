Avrupa merkezli enerji krizine karşı Türkiye teyakkuzda. Özellikle doğal gazdaki olası arz sorunlarının üstesinden gelmek için girişimler sıklaştı.

Hedef, kaynak çeşitlendirmesiyle tedarikte istikrarı sağlamak.

Doğal gazda şu anda büyük oranda dışa bağımlı olan Türkiye, farklı boru hatlarıyla Rusya, Azerbaycan ve İran'dan doğal gaz tedarik ediyor.

Boru gazının yanı sıra yüksek oranda sıvılaştırılmış doğal gaz da alınıyor. Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Nijerya, Ekvator Ginesi, Angola, Kamerun, Norveç, Mısır ve Trinidad-Tobago'dan LNG ithal ediliyor.

Ayrıca yıllık tüketimin yüzde 1'i kadar yurt içindeki rezervlerden üretim yapılıyor.

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük keşfin ise gelecek yıl sisteme eklenmesi planlanıyor.

Farklı ülkelerden tedarik gündemde

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminde beklenti bu yıl için yaklaşık 60 milyar metreküp. Her yıl giderek artan tüketime karşı farklı ülkelerden tedarik gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ve İsrail doğal gazının Türkiye'de kullanılabileceği sinyalini verdi.

Önümüzdeki günlerde her iki ülkeyle de bu çerçevede görüşmeler yürütülmesi bekleniyor. Bu sayede doğal gaz arzında kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Avrupa'daki enerji dar boğazının fiyat artışı etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.