Dün 94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 92,72 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,42 dolardan alıcı buldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim fiyatları etkiliyor

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, güçlü seyreden küresel petrol talebi, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yükselmesi ve ABD'deki soğuk hava şartlarının arz daralmasına yol açacağı endişeleri etkili oldu.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun geçen hafta Asyalı petrol tüketicileri için ham petrolün fiyatını şubat ve mart aylarında yükselttiğini duyurması da fiyatları destekliyor.

Teksas'taki soğuk hava rafinerilerde üretimi durdurdu

ABD'de yaşanan soğuk hava dalgaları nedeniyle geçen cuma Teksas eyaletinde bulunan petrol rafinerilerinde üretimin kesilmesi de arz endişelerini pekiştirerek, fiyatları yükselten başka bir unsur oldu.

Piyasalar, Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklayacağı petrol stok verilerine odaklandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise yarın açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 93 ile 93,23 dolar aralığının direnç, 92,47 ile 92,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.