Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 22:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati: Londra'daki görüşmeler çok olumlu geçti
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yapılan birebir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz."
Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz.— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) February 7, 2022
Etiketler: Nureddin Nebati Son Dakika
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