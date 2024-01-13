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Ekonomi
AA 13.01.2024 13:00

Türkiye doğal gaz depolama kapasitesinde Avrupa 3'üncüsü olacak

Türkiye, doğal gaz depolarında yapacağı kapasite artışlarıyla Avrupa'nın 3'üncü büyük kapasitesine sahip olmaya hazırlanıyor.

Türkiye doğal gaz depolama kapasitesinde Avrupa 3'üncüsü olacak

Son yıllarda doğal gaz tedarik ve işleme altyapısı konusunda boru hatları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri, denizlerde gaz ve petrol arama filosuna ciddi yatırımlar yapan Türkiye, doğal gaz depolama tesislerinde kapasitelerin artırılması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mevcut durumda Türkiye'nin, 4,6 milyar metreküp kapasiteli Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi ve 1,2 milyar metreküplük Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi olmak üzere iki depolama tesisi doğal gaz altyapısının önemli bileşenlerini oluşturuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'ne ilişkin, "Buradaki kapasiteyi 5,6 veya 6 milyar metreküpe yani 1 milyar metreküplük daha ilave kapasite geliştirecek şekilde bir proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde tesisin kapasitesini daha da artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplam kapasite 14,4 milyar metreküpe ulaşacak

5,8 milyar metreküplük gaz depolama kapasitesine sahip tesislerden Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin yapılacak genişletme çalışmalarıyla 2028'e kadar 8,8 milyar metreküpe çıkarılması, böylece toplam kapasitenin 14,4 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.

Avrupa'da ise yaklaşık 100 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesi bulunuyor. Almanya 24 milyar metreküplük kapasiteyle 1'inci, İtalya ise 16 milyar metreküplük kapasiteyle 2'nci sırada bulunuyor.

Doğal gazın elektrik üretimi ve ısınmada kullanılması sürecinde 40 yıllık tecrübesi bulunan Türkiye, 2028'e kadar tamamlayacağı depo genişletme çalışmalarıyla Avrupa'da 3'üncü büyük kapasiteye sahip olmayı hedefliyor.

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