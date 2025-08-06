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Ekonomi
AA 06.08.2025 11:10

Türkiye 6 ayda 52 milyar dolarlık "kritik teknoloji" ihracatı yaptı

Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretimini kapsayan "kritik teknoloji" ihracatı bu yılın ilk 6 ayında 51,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye 6 ayda 52 milyar dolarlık "kritik teknoloji" ihracatı yaptı
[Fotoğraf: Depo Photos]

Yıllardır rekabetçi üretime yönelik imalat sanayisinde yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracak politikalara öncelik veren Türkiye'nin, bu alandaki çalışmaları ihracat rakamlarına da yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) derlenen verilere göre, Türkiye, havacılık ve uzay araçlarından silah ve mühimmatlara, motorlu kara taşıtlarından tıbbi ürünlere, bilgisayardan elektrikli teçhizatlarına kadar yüksek teknoloji gerektiren ürünlerde ocak-haziran döneminde 51,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2013'te 53,1 milyar dolar iken 2017'de 60,1 milyar dolar seviyesini gördü. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2021'de 77,4 milyar dolar bandına çıkarken, 2022'de 88,7 milyar dolar oldu. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2023'te 97,3 milyar dolar, geçen yıl ise 101,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Hava ve uzay araçları imalatı zirvede

Yüksek teknolojili ürün ihracatı, Ocak-Haziran 2024 döneminde, 4,1 milyar dolar olurken, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,9 artışla 4,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu kategoride en fazla ihracat 1,6 milyar dolarla "hava ve uzay araçları imalatı" alanında gerçekleşti. Bunu, 1,5 milyar dolarla "bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ve 1,3 milyar dolarla "eczacılıkla ilgili ürünlerin tıbbi, kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatı" izledi.

Orta-yüksek teknolojili ürün ihracatında motorlu kara taşıtları zirvede

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı da aynı dönemde 47,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu kategoride yer alan "motorlu kara taşıtlarının imalatı" 18,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapılan sektör oldu.

Bunu 9 milyar dolarla "elektrikli teçhizat imalatı", 8,8 milyar dolarla "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı", 8,5 milyar dolarla "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı", 1,5 milyar dolarla "silah ve mühimmat (cephane) imalatı", 464 milyon dolarla "hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı ve gemi ve tekne yapımı hariç diğer ulaşım araçlarının imalatı" ve 506 milyon dolarla "tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı" takip etti.

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