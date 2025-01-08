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Ekonomi
AA 08.01.2025 12:00

Türkiye, 2024'te arşiv alanında 12 ülkeyle işbirliği yaptı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 2024'te dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan 12 ülke ile arşiv alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Türkiye, 2024'te arşiv alanında 12 ülkeyle işbirliği yaptı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, arşiv alanında yaptığı işbirlikleriyle uluslararası çalışmalar yürütüyor.

Bugüne kadar 74 ülke ile arşiv alanında işbirliği protokolü imzalayan Başkanlık, birçok ülkeyle de müzakerelerini sürdürüyor.

Ülkelerin ulusal mevzuatları ve uluslararası arşivcilik uygulamaları dikkate alınarak hazırlanan protokollerin içeriğinde ise ülkelerin ortak tarihlerine ilişkin belge örneklerinin teatisi, uzman arşivci değişimi, ortak sergi-yayınlar ve arşiv alanında tecrübe paylaşımı gibi konular yer alıyor.

8 ülkeyle ilk kez iş birliği protokolü imzalandı

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca 2024 yılı içerisinde 8'i ilk defa, 4'ü yenileme olmak üzere toplam 12 ülke ile arşiv alanında işbirliği protokolü imzalandı.

İlk kez işbirliği protokolü imzalanan ülkeler, Moritanya, Finlandiya, Tanzanya, Irak, Panama, Şili, Hollanda ve Kamerun olurken, Katar, Kırgızistan, KKTC ve Sırbistan'la protokoller yenilendi.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Evrak ve Arşiv Yönetimi Dairesi ile 18 Nisan'da, Irak Cumhuriyeti Kültür Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Milli Kütüphanesi ve Arşivi ile 22 Nisan'da, Sırbistan Devlet Arşivleri ile 11 Ekim'de, Kırgızistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma Bakanlığı ile 5 Kasım'da, Katar Milli Arşivleri ile 14 Kasım'da imzalanan protokoller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda ülkeler arası çeşitli alanlarda yapılan anlaşmalar kapsamında imza altına alınmıştı.

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