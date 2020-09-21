Koronavirüs salgını birçok havayolu şirketini olumsuz etkiledi.

Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo ise bu süreçte rekor seviyede büyüdü.

Her 20 kargodan biri Turkish Cargo'dan

Bayrak taşıyıcı hava kargo markası, yılın ilk yarısında her 20 hava kargodan birini taşıdı.

Özel kargo taşımalarında yüzde 67 oranında büyüme gösterdi. Küresel pazar payını da yüzde 3,9'dan yüzde 5,4'e çıkardı.

40 bin ton ilaç ve medikal ekipmanı dünyanın dört bir yanına taşıdı

Turkish Cargo, salgın süresince Türkiye'nin tüm dünyaya yaptığı yardımlarda da büyük rol oynadı.

Şubat'tan eylüle kadar, 30 bin tona yakın ilaç ve 10 bin tona yakın medikal ekipmanı dünyanın dört bir yanına taşındı.