Turkcell'in ilk GES projesi Uşak'ta elektrik üretmeye başladı

Turkcell, 30. yılında stratejik odak alanlarından biri olan sürdürülebilirlik başlığı altında Uşak'taki GES yatırımını hayata geçirdi.

Söz konusu yatırım 93 bin 400 metrekarelik alanda 6,4 megavatlık kurulu gücüne sahip bulunuyor. Bu devreye alınmasıyla Turkcell'in arazi tipi ilk GES projesi de faaliyete başlamış oldu.

"7 ilde 11 lokasyonda yatırımlarımız devam ediyor"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Hedefimiz, 2026 sonunda enerji tüketimimizin yüzde 65’ini kendi ürettiğimiz yeşil enerji kaynaklarından karşılamak ve 2050'de net sıfır şirket olmak. GES projeleri bu hedefe giden yolda büyük öneme sahip. Uşak dahil 7 farklı ilde ve 11 lokasyonda GES yatırımlarımız devam ediyor." diye konuştu.

2026 sonuna kadar GES’lere 240 milyon dolarlık yatırım hedefi

Koç, güneş enerjisi santrallerinin Turkcell'in net sıfır hedefi için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin farklı yerlerinde GES projelerinin inşaat ve izin süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Güneş santralleriyle şirketin enerji maliyetlerini düşürüp karbon emisyonunu azaltmayı amaçladıklarını vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"2026'nın sonuna kadar toplam 300 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu süre zarfında yapacağımız toplam yatırım tutarı ise yaklaşık 240 milyon doları bulacak. Böylelikle hem enerji maliyetlerimizi düşürmeyi hem de karbon salınımını azaltmayı amaçlıyoruz. Uşak’taki güneş enerjisi santralimizin devreye alınmasıyla birlikte arazi tipi ilk GES projemiz de faaliyete geçmiş oldu. Çevreye olan etkimizi en aza indirip çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu alandaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye'deki birçok baz istasyonunun üzerine güneş panelleri kuruyoruz. Şu ana kadar 740 tanesini dönüştürdük. 2400 tanesini daha bu sene sonuna kadar kuracağız."

Koç, yapay zeka başta olmak üzere son dönemde öne çıkan teknolojilere bağlı olarak çok yüksek hacimde veri üretildiğini, bu verilerin işlenmesi ve korunması için yüksek enerjiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak sürdürülebilirliği, stratejik odak alanlarından biri olarak belirlediklerini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ile mücadeleyi büyük bir önemle ele alıyoruz. İş hayatında verimlilik ve sürdürülebilir bir gelecek için teknolojinin gücünden faydalanıyoruz. Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe, sera gazı azaltım hedefleri, Uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylanan tek şirket konumundayız. Ayrıca dünya çapında 20 binin üzerinde şirketin başvurduğu Karbon Saydamlık Projesi olarak bilinen CDP İklim Değişikliği Programından en yüksek not olan A notunu alan Türkiye’deki tek teknoloji ve telekomünikasyon şirketiyiz. İzmir'de de rüzgar enerjisi santralimiz var. 6 tane rüzgar gülümüz var. Orada 18 megavatlık bir enerji üretiyoruz. Biz hem rüzgar enerjisi hem güneş enerjisini kullanan ve üretmeye devam eden bir firmayız çünkü Türkiye'nin Turkcell'i olarak çocuklarımıza, geleceğimize, Türkiye'mize, ülkemize daha yeşil, daha çevreye duyarlı bir teknoloji firması olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bunun için de yatırımlarımızla devam edeceğiz."