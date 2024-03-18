ºC
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.03.2024 12:01

Türk somonu ve çayına tanıtım desteği

Türk somonu ve çayının tanıtımına yönelik hazırlanan projeler, Ticaret Bakanlığı'nca "Turquality Desteği" kapsamına alındı.

Türk somonu ve çayına tanıtım desteği
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, Türk çayı ve somonunun ihracatının daha da artırılması ve yurt dışındaki potansiyel pazarlarda tanıtımının yapılması amacıyla DKİB'in hazırladığı 2 projenin, Ticaret Bakanlığınca "Turquality Desteği" kapsamına alındığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgenin iki değerli ürünü olan Türk çayı ve Türk somonunun ihracatının daha üst rakamlara ulaştırılması amacıyla potansiyel olarak görülen yurt dışı pazarlarda yazılı, görsel basın, sosyal medya, influencer, tadım etkinlikleri, fuar katılımı gibi tanıtım faaliyetleri düzenleyeceklerini ifade etti.

Kalyoncu, Ticaret Bakanlığının onayları dahilinde düzenlenecek bu tanıtım etkinliklerinin 4 yıl boyunca devam edeceğine dikkati çekerek, Türk somonunda özellikle pazar çeşitliliğin sağlanması açısından sektörün tanıtıma büyük ihtiyacı olduğunu ve bu kapsamda da ilk etapta uzak ülkeler Çin, Japonya, ABD ve Kanada gibi pazarlardaki etkinliklere ağırlık vereceklerini kaydetti.

"Sonrasında sektörlerin ihtiyaç duyacağı yeni projeler hayata geçirilecek"

Türk çayı tanıtım projesi hakkında bilgi veren Kalyoncu, doğallığı, kalite ve damak tadı açısından dünyanın en kaliteli çayları arasında yer alan Türk çayının, yurt dışı pazarlarda yeterince bilinmemesi nedeniyle ihracatının istenilen düzeyde artmadığını ve bunun için de Türk çayında farkındalık oluşturarak, Avrupa ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, Rusya Federasyonu ve Orta Doğu ülkelerine yönelik yapılacak tanıtım etkinlikleriyle marka bilinilirliği oluşturularak ihracat artışına önemli katkı sağlayacaklarını belirtti.

Kalyoncu, bu yıl başlanacak projelerin sonrasında da sektörlerle istişare edilerek güncel gelişmelere uygun yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

ETİKETLER
Balıkçılık Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Yaşlılığa giden yolda sağlık için atılacak adımlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Marmara'da yağışlar yüzde 56 azaldı
13:44
Blinken, Kuzey'in "provokasyonlarına" karşı Güney Kore'yi desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti
13:38
Güney Kore: Kim Jong-un'un kızının "Kuzey'in halefi" olma ihtimali göz ardı edilemez
13:38
Zaferin 109 yıllık mirası Gelibolu Yarımadası'ndaki müzelerde yaşatılıyor
13:32
Mossad Hamas'ın ateşkes teklifini görüşmek üzere Katar'a gidiyor
13:31
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi
FOTO FOKUS
Karla kapanan yolu açtılar, Küçük Nisanur'a doğum günü sürprizi yaptılar
Karla kapanan yolu açtılar, Küçük Nisanur'a doğum günü sürprizi yaptılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ