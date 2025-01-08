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Ekonomi
AA 08.01.2025 12:50

Türk somonu ihracatı artıyor

Türkiye'nin somon ihracatı 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 artarak 497 milyon 968 bin 66 dolar oldu.

Türk somonu ihracatı artıyor

İç sulardaki kurulu çiftliklerde belli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonunda 2023'te 396 milyon 294 bin 502 dolar olan ihracat, 2024'te 497 milyon 968 bin 66 dolara yükseldi.

Miktar bazındaki ihracat ise 63 bin 158 tondan 78 bin 76 tona çıktı. Böylece, geçen yıl yapılan ihracat, önceki yıla kıyasla miktarda yüzde 24, değerde yüzde 26 arttı.

Rusya'ya yapılan ihracattan elde edilen gelir yüzde 53 artış gösterdi

Türkiye'den geçen yıl, Rusya Federasyonu başta olmak üzere 46 ülkeye Türk somonu satıldı.

Rusya Federasyonu'na 2024'te, 58 bin 342 ton karşılığı 355 milyon 685 bin 203 dolarlık somon ihraç edildi. 2023'te ise Rusya'ya 41 bin 461 ton karşılığı 231 milyon 958 bin 984 dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece, Rusya Federasyonu'na yapılan somon ihracatı önceki yıla göre miktarda yüzde 41, değerde yüzde 53 arttı.

Rusya Federasyonu'nu 35 milyon 761 bin 152 dolarla Almanya, 26 milyon 565 bin 457 dolarla Vietnam takip etti.

Doğu Karadeniz'den geçen yıl Rusya Federasyonu başta olmak üzere 21 ülkeye 30 bin 971 ton karşılığı 191 milyon 455 bin 378 dolarlık somon ihraç edildi.

Bölgeden 2023'te ise 26 bin 702 ton karşılığı 157 milyon 898 bin 12 dolarlık somon ihraç edilmişti. Bu kapsamda, geçen yıl yapılan somon ihracatı önceki yıla göre miktarda yüzde 16, değerde de yüzde 21 arttı.

"İspanya, Çin ve Japonya'da fuarlara katılmayı planlıyoruz"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, Türk somonunun bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Ülke genelinde 500 milyar dolara yaklaşan Türk somonu ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Kobya, "Bu rakamın yaklaşık yüzde 40'ı da bölgemizden ihraç ediliyor. Hem ülke geneli hem bölgemizden gerçekleştirilen Türk somonu ihracatında artış oranları yüzleri güldürüyor ancak potansiyelimiz çok daha yüksek" dedi.

Kobya, potansiyeli daha da artırmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelenekselleşen Rusya pazarımız var ama DKİB olarak amacımız fuar katılımları ve ticaret heyetleriyle ABD, AB ve Uzak Doğu pazarlarını da geleneksel pazarlarımız haline getirebilmek. Bu amaçla İspanya, Çin ve Japonya'da fuarlara katılmayı planlıyoruz. Farklı ülkelere yapılacak teknik inceleme gezileriyle de Türk somonunun katma değerini artırma yolunda önemli adımlar atacağız."

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