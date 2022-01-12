130 bin işçiyi ilgilendiren görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığını Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak duyurdu.

Anlaşma ile Türk Metal Sanayicileri Sendikası, ücret ortalamasına yıllık yüzde 65,67 oranında zam aldı.

İlk 6 ayda işçilerin saat ücretine yüzde 10, üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam yapıldı.

Böylece, yüzde 27,44 artış sağlanmış oldu.

İkinci 6 ayda ise herkesin saat ücretine enflasyon korumalı olarak yüzde 30 zam yapıldı.

Ayrıca, 2022 ve 2023 Ocak ayları için net 400 lira erzak çeki verilmesi de kararlaştırıldı.