Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 07:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Özel sektörün en büyük toplu sözleşme görüşmesi tamamlandı. Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında anlaşma sağlandı. İşçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27,44 oranında zam yapıldı.
130 bin işçiyi ilgilendiren görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığını Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak duyurdu.
Anlaşma ile Türk Metal Sanayicileri Sendikası, ücret ortalamasına yıllık yüzde 65,67 oranında zam aldı.
İlk 6 ayda işçilerin saat ücretine yüzde 10, üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam yapıldı.
Böylece, yüzde 27,44 artış sağlanmış oldu.
İkinci 6 ayda ise herkesin saat ücretine enflasyon korumalı olarak yüzde 30 zam yapıldı.
Ayrıca, 2022 ve 2023 Ocak ayları için net 400 lira erzak çeki verilmesi de kararlaştırıldı.
Etiketler: Ekonomik Düzenlemeler Enflasyon İşçi
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