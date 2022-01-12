Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 01:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 personel alacak
[Fotoğraf: AA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Adaylar, başvurularını 20 Ocak tarihine kadar yapabilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözlü sınav ile toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.
Alınacak personelin 1500'ü aile destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i de psikolog, öğretmen, avukat gibi meslek gruplarından oluşacak.
Başvurular 20 Ocak'a kadar yapılabilecek
Adaylar başvurularını, 20 Ocak'a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kariyer Kapısı'ndan giriş yaparak oluşturabilecekler.
Başvuruya ilişkin tüm bilgiler, bakanlığın internet sitesinde yeralacak.
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet
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