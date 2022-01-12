Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözlü sınav ile toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.

Alınacak personelin 1500'ü aile destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i de psikolog, öğretmen, avukat gibi meslek gruplarından oluşacak.

Başvurular 20 Ocak'a kadar yapılabilecek

Adaylar başvurularını, 20 Ocak'a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kariyer Kapısı'ndan giriş yaparak oluşturabilecekler.

Başvuruya ilişkin tüm bilgiler, bakanlığın internet sitesinde yeralacak.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.