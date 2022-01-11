Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2022 sayısını yayımladı.

Küresel ekonomik büyümenin 2023 sonuna kadar yavaşlamaya devam edeceği vurgulanan raporda, COVID-19 varyantlarının yayılması, enflasyon, borç, eşitsizlik ve belirsizliğin yoğunlaştığına değinildi.

Raporda, 2021'deki güçlü toparlanmanın ardından küresel ekonominin COVID-19 varyantlarının yol açtığı yeni tehditler ile enflasyon, borç ve gelir eşitsizliğindeki artış ortamında yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdeki toparlanmayı tehlikeye atabilecek belirgin bir yavaşlama sürecine girdiğine işaret edildi.

Dünya Bankasının raporunda, küresel büyüme hızının ivme kaybederek 2021'deki yüzde 5,5 seviyesinden, 2022'de yüzde 4,1'e ve 2023'te yüzde 3,2'ye inmesi bekleniyor.

Dünya Bankası, Haziran 2021'de yayımladığı raporunda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,7, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 3,1 büyüyeceğini öngördü.

Omicron varyantı yakın vadede ekonomileri etkilemeye devam edecek

COVID-19 salgınında Omicron varyantının hızla yayılmasının salgının yakın vadede ekonomik aktiviteyi bozmaya devam edeceğini gösterdiğine işaret edilen raporda, ABD ve Çin dahil büyük ekonomilerde kaydedilen belirgin yavaşlamanın yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde dış talebi baskılayacak.

Raporda, yavaşlamanın gelişmiş ekonomiler ile yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme oranları arasındaki farkın açıldığı bir döneme denk geleceğinin altı çizildi. Gelişmiş ekonomilerde 2021 yılı için yüzde 5 olarak öngörülen büyüme oranının 2022'de yüzde 3,8'e ve 2023'te yüzde 2,3'e düşmesi bekleniyor.

Yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde de 2021'de yüzde 6,3 olan büyüme hızının 2022'de yüzde 4,6'ya ve 2023'te yüzde 4,4'e düşmesi öngörüldü.

Raporda, Çin ekonomisinin 2021'de yüzde 8 büyüdüğü tahmin edilirken, 2022'de yüzde 5,1 ve 2023'te yüzde 5,3 büyümesi bekleniyor.

Çin ekonomisinin daha önce açıklanan tahminlerinde 2021'de yüzde 8,5, 2022'de yüzde 5,4 ve 2023'te yüzde 5,3 büyüyeceği öngörüldü.

"Türkiye'nin 2021 için büyüme tahmini yüzde 9,5"

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilere de yer verilen raporda, ülke ekonomisinin 2021 için büyüme tahminin yüzde 9,5, 2022 için yüzde 2 ve 2023 için yüzde 3 olacağı düşünülüyor.

Dünya Bankası, Haziran 2021'de yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,5 ve 2023'te yüzde 4,5 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Banka, Ekim 2021'de ise tahminlerinde güncellemeye giderek, Türkiye'nin 2021'de yüzde 8,5, 2022'de yüzde 3 ve 2023'te yüzde 4 büyüyeceğini öngördü.

Enflasyon 2008'den bu yana en yüksek oranlarda seyrediyor

Gelecek yıl itibarıyla tüm gelişmiş ekonomilerin hasılalarını tam olarak geri kazanmış olacağı ancak yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdeki hasılanın salgın öncesi seviyelerin yüzde 4 altında kalacağı anlatılan raporda, kırılgan ve çatışmalardan etkilenen ekonomilerin ise hasılasının salgın öncesi seviyelerin yüzde 7,5 altında olacağı ifade edildi.

Özellikle düşük gelirli işçileri sert bir şekilde etkileyen enflasyon artışının para politikasını da kısıtladığına dikkat çekilen raporda, küresel olarak ve gelişmiş ekonomiler arasında, enflasyonun 2008'den bu yana en yüksek oranlarda seyrettiği vurgulandı.

Yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde enflasyon 2011'den bu yana en yüksek orana ulaştı.

ABD ve Avro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi

Gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 5,6 büyüdüğünün tahmin edildiği raporda, ülke ekonomisinin 2022'de yüzde 3,7 ve 2023'de yüzde 2,6 büyüyeceği öngörüldü.

ABD ekonomisinin daha önce açıklanan tahminlerde 2021'de yüzde 6,8, 2022'de yüzde 4,2 ve 2023'te yüzde 2,3 büyüyeceği öngörülmüştü.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin ise 2021'de yüzde 5,2 büyüdüğü tahmin edilirken, 2022'de yüzde 4,2 ve 2023'te yüzde 2,1 büyüyeceği yer aldı.

Bankanın Haziran 2021'de açıklanan beklentilerinde, Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,2, 2022'de yüzde 4,4 ve 2023'te yüzde 2,4 büyüyeceği tahminine yer verilmişti.