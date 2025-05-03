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Ekonomi
TRT Haber 03.05.2025 00:12

Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi

Ekonomi yönetimi, Türk lirasını destekleyecek yeni adımları devreye aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi.

Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi

Merkez Bankası, Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişiklikler yaptı. Karar, Resmi Gazetede yayımlandı.

Alınan kararlara göre; yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.

 

Yurt içi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırılmış ve hesaplama yönteminde değişiklik yapıldı.

Tüzel kişi TL mevduat payı yüzde 60’ın altında olan bankalara, ilgili pay için aylık 0,3 puan artış hedefi getirildi.

TL mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ü yerine yüzde 86’sı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının kararına istinaden, İhracat Genelgesi’nde yapılan değişiklikle, ihracat bedellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) asgari satış oranının 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 35 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Firmaların ihracat bedeli dövizlerinin TL’ye dönüşümünün desteklenmesi uygulaması kapsamında sağlanan döviz dönüşüm desteği oranı 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 3’e yükselti.

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