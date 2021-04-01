Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk lirası mevduatta stopaj desteği
[Fotoğraf: AA]
Türk lirasının değerini korumaya yönelik kararlar sürüyor. Mevduat faizleri ve katılım hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılan stopaj kesintileriyle ilgili uygulama 31 Mayıs 'a uzatıldı.
Uygulama ile Türk lirasının değerininin korunması, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulması amaçlanıyor.
Yastık altı birikimlerin de finans kurumlarına yatırılması da hedefleniyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.
Etiketler: Resmi Gazete Bankacılık
Sıradaki Haber
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 1 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz