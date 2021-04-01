Uygulama ile Türk lirasının değerininin korunması, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulması amaçlanıyor.

Yastık altı birikimlerin de finans kurumlarına yatırılması da hedefleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.