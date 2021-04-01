Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,22 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,2247 ve en yüksek 8,3987 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1 altında 8,2489'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 8,2190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 azalışla 9,6720'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 11,3500'den satılıyor.

Dolar endeksi dün 93,4 ile son 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 93,3 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi de 1,1730 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, dolar endeksinin analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdiği 92 seviyesinin üzerine çıkmasının ardından son 10 gündür yükseliş trendinde bulunduğunu, bu durumun özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yarattığını belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki oynaklığın da bu baskıyı artırdığını söyledi.

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yansımalarının da kurların seyrinde etkili olduğuna işaret eden analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

1 Nisan güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: