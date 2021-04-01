Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 1 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,707 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 1 Nisan’da gram altın 452 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 1 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 452 liradan işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe karşın ons altının fiyatındaki yükselişin etkisiyle 446-456 lira bandında dalgalanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 452,6 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 451,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 736 lira, Cumhuriyet altını da 3.008 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3'lük artışla 1.707 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,6 yükselişle 1.718 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin bugün yüzde 1,70 sınırına gerilemesinin, alternatif bir yatırım aracı olarak altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, gram altının ise kur odaklı hareketine devam ettiğini söyledi.
Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hareketliliğin emtia fiyatları açısından belirleyici olmaya devam edeceğini vurgulayan analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek, 1.746 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 452 lira 50 kuruşken satışı ise 452 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 733 lira satış fiyatı 738 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 1 Nisan güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.707,31 dolar
Satış: 1.707,50 dolar
Gram
Alış: 451,50 lira
Satış: 451,80 lira
Çeyrek
Alış: 731,57 lira
Satış: 736,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.983,00 lira
Satış: 3.008,00 lira