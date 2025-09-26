Parçalı Bulutlu 15.5ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 26.09.2025 07:35

Türk Hava Yolları'ndan dev uçak siparişi kararı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu, 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Amerikan uçak üreticisi Boeing'den 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 tipi uçağın satın alınmasına karar verdi.

Türk Hava Yolları'ndan dev uçak siparişi kararı

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, B787 uçaklarının kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçağın alımı hususunda Boeing ile görüşmelerin tamamlandığı kaydedildi. Bu siparişlerin kesinleşmesinin, motor üreticisi CFM International ile yürütülen müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması şartına bağlı olduğu belirtildi.

Söz konusu siparişlerle birlikte, THY'nin 2035 yılına kadar filosunun tamamını yeni nesil uçaklardan oluşturmayı hedeflediği vurgulandı.

Bu stratejik hamleyle operasyonel verimliliğin pekiştirilmesi ve şirketin yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesinin hedeflendiği ifade edildi.

THY
