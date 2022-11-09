Türk Hava Yolları'nın (THY), 2022 yılı ekim ayına ilişkin hava trafik verileri açıklandı.

Ekim 2019'da 6,6 milyon yolcuya hizmet veren şirket, Ekim 2022'de de aynı rakama ulaştı.

Söz konusu dönemde yolcu doluluk oranı yüzde 85,2, yurt dışı doluluk oranı yüzde 85,1 yurt içi doluluk oranı ise yüzde 85,7 oldu.

Arz Edilen Koltuk Kapasitesi 18 milyara çıktı

THY ayrıca Arz Edilen Koltuk Kapasitesi’ni (AKK) salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 arttırarak 18 milyara çıkarttı.

Ekim ayı sonu itibari ile filosunda 388 uçak bulunan THY’nin taşıdığı kargo-posta ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,2'lik artışla 1,4 milyon tona ulaştı

1,4 milyon ton kargo-posta taşındı

THY'nin 2022 yılı Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 aylık verilerine göre ise yolcu sayısı 60,5 milyon olarak açıklandı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 18,8 milyon olurken, yurt dışı yolcu doluluk oranı yüzde 79,6, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 86,5 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde toplam arz edilen koltuk kilometre 168,9 milyar oldu. Taşınan kargo-posta ise 1,4 milyon ton olarak gerçekleşti.