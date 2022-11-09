Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Son 20 yılda havacılık sektöründe önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye’nin sektörde dünyanın öne çıkan ülkesi konumuna geldiğini kaydetti.

"Üst geçişlerle birlikte toplam 177 bin 531 uçak trafiği oldu"

Karaismailoğlu, yatırımlarda planlı hareket edilmesinin meyvesini aldıklarına işaret ederek, "Bu yılın ekim ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarımızda iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 70 bin 36, dış hatlarda 70 bin 21’e ulaştı. Üst geçişlerle birlikte toplam 177 bin 531 uçak trafiği oldu. Böylece, 2019 yılı ekim ayı üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinin yüzde 96’sına ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Geçen ay Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 832 bine, dış hat yolcu trafiğinin 10 milyon 995 bine yükseldiğini bildiren Karaismailoğlu, transit yolcularla birlikte hizmet verilen yolcu sayısının yüzde 14,1 artarak 17 milyon 877 bini aştığını belirtti.

Karaismailoğlu, yolcu trafiğinin, ekim ayında, 2019'un aynı ayına göre eski seviyesine oldukça yaklaştığına dikkati çekerek, havalimanlarında transit dahil toplam yolcu trafiğinde Ekim 2022'de 2019 yolcu trafiğinin yüzde 92’sinin gerçekleştiğini aktardı.

İstanbul Havalimanı’nda ekimde 5 milyon 974 binden fazla yolcuya hizmet verildi

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’na ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 547, dış hatlarda 28 bin 140 olmak üzere toplamda 37 bin 687’ye ulaştığını ifade ederek, havalimanında iç hatlarda 1 milyon 368 bin, dış hatlarda 4 milyon 605 bin olmak üzere toplamda 5 milyon 974 binden fazla yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Ocak-ekim döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 665 bin 583, dış hatlarda 603 bin 146 olduğunu belirten Karaismailoğlu, üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 590 bin uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti. Karaismailoğlu, uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artış gösterdiğinin altını çizdi.

"Toplam 155 milyon 885 bin yolcumuza hizmet verdik"

Karaismailoğlu, havalimanlarında iç hatlarda 66 milyon 245 bin, dış hatlarda 89 milyon 288 bin yolcu ağırladıklarına işaret ederek, "Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 155 milyon 885 bin yolcumuza hizmet verdik. Yolcu sayımız geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 45,7 artış gösterdi. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği iç hatlarda 662 bin 625 ton, dış hatlarda 2 milyon 726 bin ton olmak üzere toplamda 3 milyon 388 bin tona ulaştı." ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı’nda ocak-ekim döneminde iç hatlarda 91 bin 915, dış hatlarda 259 bin 550 olmak üzere toplamda 351 bin 465 uçak trafiği gerçekleştiği bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, iç hatlarda 13 milyon 555 bin, dış hatlarda 39 milyon 991 bin olmak üzere toplamda 53 milyon 546 bin yolcu trafiği olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"10 aylık dönemde dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 14 milyon 87 bin, dış hatlarda ise 32 milyon 25 bin oldu. Toplam yolcu sayısı 46 milyon 107 bine ulaştı. Antalya Havalimanı’nda iç hatlarda 5 milyon 177 bin, dış hatlarda 23 milyon 618 bin olmak üzere toplamda 28 milyon 794 bin yolcumuza hizmet verdik. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 8 milyon 526 bin, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 4 milyon 439 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 3 milyon 722 bin yolcumuza hizmet verdik. Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda ise 630 bin 334 yolcu trafiği gerçekleşti."