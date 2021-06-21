Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından Ticaret Bakanlığının "Yurtdışı Yatırım Anketi" sonuçlarını değerlendirdi.

Firmaların yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geldiğine ve dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırdıklarına dikkati çeken Muş, Bakanlık tarafından yapılan 'Yurtdışı Yatırım Anketi' sonucuna göre, Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımlarının 2020 yılında 43,9 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Muş, "Yurt dışındaki Türk yatırımları kanalıyla ihracatımız 2020'de 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, yatırımların cirosu 35 milyar doları buldu. Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden tüm girişimcilerimize dünyanın her köşesinde destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yatırımcılar 158 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2020 yılı sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak Bakanlık tarafından yapılan "Yurtdışı Yatırım Anketi-2021", 26 Nisan-4 Haziran 2021 döneminde gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından kurulan çevrim içi sistem üzerinden yapılan anket sonucunda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 124 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 43,9 milyar dolar olarak tespit edildi.

Anket çalışması sonucu, Türkiye'de yerleşik yatırımcıların yurt dışında 2 bin 118 yatırımda 147 bin 34'ü yabancı, toplam 158 bin 66 kişiye istihdam sağladığı, bu yatırımlara Türkiye'den yapılan ihracatın 6,4 milyar dolar, bu yatırımlardan ülkenin yaptığı ithalatın ise 4,1 milyar dolar olduğu, yurt dışı yatırımların toplam cirolarının ise 35 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

Anket sonuçları ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanılıyor

Bakanlık tarafından yapılan Yurtdışı Yatırım Anketi sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri olarak bugün açıklandı.

Bakanlık, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının adres ve iletişim bilgilerini, sektörlerini ve ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veri setini, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurt dışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların oralarda karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanıyor. Anket sonuçları UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara da raporlanıyor.