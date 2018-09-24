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Türk Eximbank Londra'da kurumsal yatırımcılarla bir araya gelecek

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığındaki heyet, Londra'da kurumsal yatırımcılarla bir araya gelecek.

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Türk Eximbank Londrada kurumsal yatırımcılarla bir araya gelecek

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Adnan Yıldırım başkanlığındaki heyet, yatırımcı ve kreditör ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında 24-26 Eylül'de Londra'da toplantılar gerçekleştirecek.

Güncel gelişmeler masaya yatırılacak

Geçmişte Türk Eximbank tarafından ihraç edilen tahvilleri portföyünde bulunduran veya gelecek dönemde yatırım yapma potansiyeli olan kuruluşlarla yapılacak görüşmelerde, tanınmış 8 yatırımcı ve finansal kuruluş ile Türk Eximbank'ın son dönem faaliyetleri ve mali durumu, Türkiye ekonomisi ve Türk bankacılık sektörüne dair güncel gelişmeler ele alınacak.

Türk Eximbank, uluslararası piyasalardan sağladığı fonları artırmak amacıyla son bir yılda Körfez Bölgesi, Japonya, ABD, Hong Kong, Taipei ile Avrupa'da Frankfurt, Zürih, Amsterdam, Kopenhag ve Viyana'da tanınmış finansal kuruluşlar, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları ve sigorta şirketleriyle görüşmeler yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: türk eximbank, londra, yatırımcı
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