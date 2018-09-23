Borsanın rallisi 5 haftadır devam ediyor

17 Ağustos haftasını kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu indireceği endişeleri ve buna bağlı olarak hızlı yükselen döviz kurlarının etkisiyle yüzde 6,5 düşüşle 88.735 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, sonrasında başlayan yükselişini 5 haftadır devam ettiriyor.

Kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's'in 17 Ağustos'taki not indirimlerine karşın döviz kurlarındaki yükselişin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle durulması, Borsa İstanbul'da alımların güçlenmesini sağladı.

BIST 100 endeksi, bu gelişmeler ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle haftalık bazda 5 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürürken, 17 Ağustos kapanışından bu yana getirisi yüzde 10,4 oldu.

Bu hafta 97.988,16 puanla yaklaşık 2,5 ayın en yüksek kapanışını yapan endeks, geçen hafta kapanışına göre yüzde 3,41 değer kazanırken, 5 haftadır devam eden rallide en yüksek oranlı getiriyi de bu hafta sağlamış oldu.

Analistler, geçen hafta TCMB'nin 625 baz puanlık faiz artırım kararı ile bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) piyasalardaki pozitif havanın güçlenmesini ve banka pay piyasaları öncülüğünde endeksin yükselmesini sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA