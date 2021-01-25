Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye ekonomisine ilişkin güven verici açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Standard & Poor's, Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki başarılı mücadelesini baz aldı. Türkiye'nin 2020 yılı büyüme tahminini revize etti. Yüzde -3,3'ten 0,9'a yükseltti.

"Çok ciddi anlamda bir ivmelenme söz konusu"

AHBV Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, "Pandemi döneminden sonra uygulamaya konulan teşvik paketleri özellikle talebin canlı kalabilmesi noktasında bir politika tercihi ortaya koydu ve bunda başarısını net bir şekilde gördük. Türkiye ekonomisinin yüzde 0,9'un üzerinde bir büyüme performansı ortaya koyacağını düşünüyorum. Sanayi üretim endeksi ekonominin arz tarafını perakende satışlar da ekonominin talep tarafını ortaya koyuyor. Burada çok ciddi anlamda bir ivmelenme söz konusu." dedi.

Kuruluş, Türkiye'nin salgına rağmen Çin, Mısır ve Vietnam’ın yanında 2020'de büyüme kaydedecek gelişen piyasa ekonomilerinden olacağına dikkati çekti.

Uzmanlar, 2021 yılında da Türkiye ekonomisinin büyüme kaydedeceğini öngörüyor.