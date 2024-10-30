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Ekonomi
AA 30.10.2024 17:42

Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında iş birliği alanları artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Koruma, Çalışma Hayatı ve Sosyal Hizmetler” başlıklı toplantıya katıldı. Işıkhan, ülkeler arasındaki mevcut iş birliğini daha ileriye taşımak açısından önemli bulduklarını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında iş birliği alanları artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk devletleri arasında iş gücü hareketliliğinin düzenlenmesine yönelik stratejiler, çalışan haklarının korunması ve sosyal hizmetlerin daha erişilebilir hale getirilmesi gibi konularda iş birliğini derinleştirme arzusunda olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek "Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı" çerçevesinde Bakan Işıkhan başkanlığında "Sosyal Koruma, Çalışma Hayatı ve Sosyal Hizmetler" başlıklı Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında iş birliği alanları artıyor

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Işıkhan, Türk devletlerinin çalışma yaşamı ve sosyal koruma alanlarında iş birliğini güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatının bölgesel ve küresel iş birliği açısından stratejik bir yapı olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve diğer üye ve gözlemci ülkelerimizin liderleri, müşterek bir akılla, teşkilatın yalnızca bir iş birliği platformu değil, aynı zamanda Türk milletlerinin kaynaşmasını ve ortak idealler etrafında kenetlenmesini sağlayacak bir yapı haline gelmesi için kararlılıkla çalışmaktadır. Bizler de yapacağımız her çalışmayı, bu bilinç ve şuurla gerçekleştiriyor ve daha güçlü bir yapı oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında iş birliği alanları artıyor

"TDK ülkeleri ile iş birliğimizi derinleştirme arzusundayız"

Işıkhan, toplantıyı, ülkeler arasındaki mevcut iş birliğini daha ileriye taşımak ve karşılıklı fayda sağlayacak ortak projeler geliştirme yolunda bir adım olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi, Türk devletleri arasında iş gücü hareketliliğinin düzenlenmesine yönelik stratejiler, çalışan haklarının korunması ve sosyal hizmetlerin daha erişilebilir hale getirilmesi gibi konularda iş birliğimizi derinleştirme arzusundayız. Sosyal koruma ve çalışma yaşamı alanında geliştireceğimiz yeni iş birlikleri, sadece ülkelerimizin refahını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmamızda bizlere yardımcı olacaktır."

Işıkhan'ın ardından, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Müdürü Azer Bayramov da konuşma yaptı.

ETİKETLER
Çalışma Hayatı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı Vedat Işıkhan
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