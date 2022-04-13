Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde 84 ülkeye 1660 ton çay ihraç edilerek 5 milyon 271 bin 933 dolar gelir sağlandı.

Yılın ilk çeyreğindeki Türk çayı dış satımı, 1282 ton ürün karşılığı 5 milyon 124 bin 981 dolar elde edilen 2021'in ilk çeyreğine göre miktarda yüzde 29, değerde ise yaklaşık yüzde 3 arttı.

Belçika, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve KKTC, çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 847 bin 988, Birleşik Krallığa 825 bin 938, Almanya'ya 816 bin 861, Hollanda'ya 432 bin 35 ve KKTC'ye 415 bin 82 dolarlık çay satıldı.

Ekvator Ginesi, Kenya ve Tanzanya'ya çay gönderildi

Geçen senenin ilk 3 ayından farklı olarak bu dönemde Kamerun, Macaristan, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kenya, Tanzanya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya'ya da çay gönderildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çay ihracatındaki artışı yeterli görmediklerini, dünyada en çok çay ithal eden Rusya, ABD ve Birleşik Arap Emirliklerindeki pazarı çok daha fazla değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Gürdoğan, çayda ürün çeşitliliğinin önemine işaret ederek, tüketici kitlesinin damak zevkine göre çay üretilmesinin ihracata pozitif yansıyacağını dile getirdi.

İhracat yapılan ülke sayısının artmasının çok önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Gürdoğan, yurt dışında Türk çayının beğeniyle tüketilmesinin, ihracatın gelecek yıllarda çok daha üst rakamlara ulaşacağı konusunda kendilerini ümitlendirdiğini belirterek, "2022 yılı ihracatının yılı artışla kapatacağını öngörmekteyiz" dedi.