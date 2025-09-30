Türk-Arap ekonomik işbirliği İstanbul'da güçlenecek

Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen TAF16, bu yıl "Dünyayı Bağlayan 3 Köprü" temasıyla İstanbul Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, ekonomik işbirliğinin yol haritası paylaşılacak, sürdürülebilir büyüme, bölgesel işbirlikleri, yatırım, finans, bankacılık, teknoloji, enerji ve inşaat sektörlerine ilişkin başlıklar ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımının beklendiği forum, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra Arap dünyasından üst düzey yetkililerin de katılacağı forumda, iki bölge arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik oturumlar düzenlenecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 2025'in ilk 8 ayında Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 20,2 milyar dolar ihracat yaparken, Orta Doğu ülkelerinin toplam ihracattaki payı yaklaşık yüzde 13,1 seviyesinde bulunuyor.

"Forum, bölgesel düzeyde bir prestij ve istikrar platformuna dönüştü"

Türk-Arap Ekonomi Forumu Başkanı Murat Efe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2005 yılından bu yana düzenlenen TAF'ın, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini belirterek, TAF16'nın, 2 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve himayelerinde başlayan TAF'ın, "Daha Güçlü Türkiye" ilkesiyle yola çıktığını vurgulayan Efe, forumun bugün geldiği noktada bölgesel düzeyde bir prestij ve istikrar platformuna dönüştüğünü söyledi.

Efe, TAF'ı kararlılıkla geleceğe taşımanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Hükümetimiz başta olmak üzere, Arap ülkeleri hükümetlerinin, ulusal ve uluslararası dış ticaret kurumlarının, yatırım ve finans kuruluşlarının, firmalarımızın ve iş insanlarımızın destekleriyle TAF, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki öncü rolünün farkında olarak ülkemize ve iş dünyamıza hizmet etmeye devam etmektedir." diye konuştu.

TAF16'nın bu yıl, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde düzenleneceğini kaydeden Efe, etkinliğin Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi resmi desteğiyle, Arap Ligi (LAS), Körfez İşbirliği Konseyi (GCC), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Arap Ticaret Odaları Birliği (UAC) işbirliğiyle gerçekleştirileceğini bildirdi.

Efe, "TAF16, her yıl olduğu gibi bu yıl da hükümet üyelerini, bölgesel ve global düzeyde üst düzey kurum ve kuruluş temsilcilerini, sektör liderlerini bir araya getirecek. Hedefimiz, ekonomik kalkınmanın yanı sıra bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.