Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.09.2025 11:46

Türk-Arap ekonomik işbirliği İstanbul'da güçlenecek

Bu sene 2 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek olan 16. Türk - Arap Ekonomi Forumu'nun (TAF16) Türk-Arap ekonomik işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Türk-Arap ekonomik işbirliği İstanbul'da güçlenecek

Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen TAF16, bu yıl "Dünyayı Bağlayan 3 Köprü" temasıyla İstanbul Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, ekonomik işbirliğinin yol haritası paylaşılacak, sürdürülebilir büyüme, bölgesel işbirlikleri, yatırım, finans, bankacılık, teknoloji, enerji ve inşaat sektörlerine ilişkin başlıklar ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımının beklendiği forum, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra Arap dünyasından üst düzey yetkililerin de katılacağı forumda, iki bölge arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik oturumlar düzenlenecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 2025'in ilk 8 ayında Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 20,2 milyar dolar ihracat yaparken, Orta Doğu ülkelerinin toplam ihracattaki payı yaklaşık yüzde 13,1 seviyesinde bulunuyor.

"Forum, bölgesel düzeyde bir prestij ve istikrar platformuna dönüştü"

Türk-Arap Ekonomi Forumu Başkanı Murat Efe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2005 yılından bu yana düzenlenen TAF'ın, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini belirterek, TAF16'nın, 2 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve himayelerinde başlayan TAF'ın, "Daha Güçlü Türkiye" ilkesiyle yola çıktığını vurgulayan Efe, forumun bugün geldiği noktada bölgesel düzeyde bir prestij ve istikrar platformuna dönüştüğünü söyledi.

Efe, TAF'ı kararlılıkla geleceğe taşımanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Hükümetimiz başta olmak üzere, Arap ülkeleri hükümetlerinin, ulusal ve uluslararası dış ticaret kurumlarının, yatırım ve finans kuruluşlarının, firmalarımızın ve iş insanlarımızın destekleriyle TAF, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki öncü rolünün farkında olarak ülkemize ve iş dünyamıza hizmet etmeye devam etmektedir." diye konuştu.

TAF16'nın bu yıl, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde düzenleneceğini kaydeden Efe, etkinliğin Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi resmi desteğiyle, Arap Ligi (LAS), Körfez İşbirliği Konseyi (GCC), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Arap Ticaret Odaları Birliği (UAC) işbirliğiyle gerçekleştirileceğini bildirdi.

Efe, "TAF16, her yıl olduğu gibi bu yıl da hükümet üyelerini, bölgesel ve global düzeyde üst düzey kurum ve kuruluş temsilcilerini, sektör liderlerini bir araya getirecek. Hedefimiz, ekonomik kalkınmanın yanı sıra bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ticaret İstanbul
Sıradaki Haber
İstanbul'daki havalimanlarında uçan yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:43
Çin'den Türkiye'ye 250 milyon dolarlık enerji yatırımı
12:13
İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon euroluk sözleşmeyi feshetti
12:16
California’da ABD’nin ilk yapay zeka güvenlik yasası onaylandı
12:04
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 9 ülkede sağlık personeli yetiştiriyor
11:58
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanedeki seyrini sürdürüyor
11:57
ABD yönetimi, Harvard Üniversitesine sağlanacak federal fonları durdurmak için harekete geçti
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
FOTO FOKUS
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ